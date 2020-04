Die neue europäische Norm EN 17037 befasst sich mit der Tageslichtversorgung, der Aussicht, dem direkten Lichteintrag und dem Schutz vor Blendung in Gebäuden. Sie gilt für alle Räume, die regelmäßig über längere Zeit von Menschen genutzt wird und ist die erste europaweite Norm, die sich ausschließlich mit der Tageslichtgestaltung und -versorgung in Gebäuden befasst. Mit der EN 17037 wird ein „Sammelsurium“ an unterschiedlichen Normen der verschiedenen europäischen Staaten ersetzt bzw. eine Norm in Ländern etabliert, in denen bislang keine entsprechenden Standards vorhanden waren. In Österreich ist die ÖNORM EN 17037 mit Februar 2019 in Kraft getreten. Relevant für die Berechnung der Norm sind Lux. Das bedeutet, dass bewusst von dem nicht aussagekräftigen Verhältnis Glasfläche:Fußbodenfläche abgewichen wurde.

Da Tageslicht für viele photobiologische Abläufe im Körper verantwortlich ist, und sich somit auf Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit entscheidend auswirkt, ist die Planung mit Tageslicht für Gebäudeentwürfe bedeutend. Natürliches Licht sorgt für eine ausreichende Belichtung, sodass Nutzer ihren Tätigkeiten nachgehen können. Da bei seitlich einfallendem Tageslicht nur ein Bruchteil der verfügbaren Lichtmenge in den Raum gelangt, reicht der Tageslichteinfall häufig nicht bis in die tiefer gelegenen Bereiche. Um die erforderlichen Lux im Großteil des Innenraums zu erreichen, kann natürliche Belichtung über das Dach (Zenitlicht) eingesetzt werden. Eine ausreichende Tageslichtversorgung kann außerdem zur Einsparung von Energie beitragen. All diese Faktoren haben maßgeblich zur Entwicklung der EN 17037 geführt.